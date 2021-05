Criminoso ofereceu carne humana aos amigos Reprodução/ National Geographic

Por iG Último Segundo

Publicado 19/05/2021 14:54

O assassino russo Vladimir Nikolayev, preso há 30 anos, disse ter dado carne humana para seus amigos dizendo que a peça se tratava de um "animal exótico". As informações são do portal Daily Star.

Uma série de documentários sobre a prisão de segurança máxima conhecida como "Black Dolphin" revelou detalhes sobre um dos criminosos mais perigosos da Rússia. O primeiro crime cometido por Nikolayev, hoje com 62 anos, ocorreu em 1996, quando estava bêbado e se envolveu em uma briga. Na ocasião, o criminoso disse ter arrastado o corpo da vítima para o banheiro, e o cortou em pedaços.

Publicidade

Na entrevista, o homem afirmou que teve a "curiosidade" de provar a carne da vítima. "Cortei um pedaço da coxa dele e cozinhei. Experimentei, não gostei. Então, piquei e fritei na frigideira".

Depois disso, Nikolayev admitiu ter oferecido a peça a um amigo, dizendo que se tratava de um canguru. A esposa do amigo, então, teria preparado bolinhos para toda a família com os restos humanos , e só foram descobrir a origem do artigo quando Nikolayev foi julgado por seus crimes.

Publicidade

O criminoso também disse que, em outro assassinato, tentou vender a carne da vítima como algo "exótico" em um mercado, mas foi descoberto por um cliente, que suspeitou do produto e o levou para uma análise química.

Segundo o documentário, Nikolayev havia sido condenado à pena de morte pelos seus crimes, mas sua sentença mudou e agora ele está em prisão perpétua.