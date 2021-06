México - Unsplash

Cabeças humanas foram deixadas em um local de votação na cidade de Tijuana, no México , no último domingo (7). O país passa por eleições que renovarão a câmara dos deputados, parte dos governadores e outros cargos.

Em um dos casos, o suspeito atirou a cabeça degolada em um dos pátios eleitorais e foi perseguido pela polícia , mas conseguiu escapar. No caminho da fuga, foi encontrada uma sacola plástica com outras partes do corpo humano, como mãos.

Já na cidade de Metepec , Estado de México, foram registrados violentos ataques. Um grupo armado invadiu uma sessão eleitoral a tiros, destruíram urnas eletrônicas e roubaram cédulas eleitorais.

Em Metepec, um município do México, um grupo invadiu um local de votação e roubou as cédulas das pessoas que já haviam votado nas eleições de hoje. O local de votação também ficou destruído. #Elecciones2021Mxpic.twitter.com/OODP7C454x — Eixo Político (@eixopolitico) June 6, 2021

A violência marca esse período eleitoral no país da América do norte. Segundo dados da Etellekt Consultores, pelo menos 88 candidatos ou exercentes de cargos públicos foram assassinados desde setembro do ano passado no México.