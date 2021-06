Estados Unidos - AFP

Publicado 07/06/2021 18:21

Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira, 7, a criação de forças-tarefa contra os traficantes de seres humanos no México e na América Central, origem da maioria dos migrantes sem documentos que chegaram em números recorde nos últimos meses ao território americano.

A "Força-tarefa Conjunta Alpha" reunirá recursos dos departamentos de Justiça e de Segurança Interna (DHS) para melhorar a aplicação da lei americana contra os grupos de tráfico de pessoas ativos no México e nos países do Triângulo Norte centro-americano (Guatemala, El Salvador e Honduras), segundo um comunicado da Procuradoria.

"Juntos, combateremos estas ameaças onde se originam e operam", disse o procurador-geral Merrick Garland.

A força-tarefa será formada por promotores federais de Arizona, sul da Califórnia e sul e oeste do Texas. Também vão participar agentes de ordem pública e analistas do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) e o Escritório de Alfândega e Proteção Fronteiriça (CBP), assim como do FBI (polícia federal americana) e agência antidrogas DEA.

"Tomaremos medidas para identificar os traficantes e seus sócios para nos asseguramos de melhorar a segurança da fronteira", afirmou o titular do DHS, Alejandro Mayorkas.

A "Alpha" trabalhará em estreita colaboração com a "Operação Sentinela", lançada no fim de abril pelo DHS para combater as redes transnacionais de tráfico de migrantes.

Buscará, ainda, aumentar as investigações, os processos por tráfico de drogas e a recuperação de ativos relacionados à corrupção no Triângulo Norte trabalhando com os procuradores destes países.

O procurador-geral também instruiu a coordenação com o Departamento de Estado a assistência a seus contrapartes no Triângulo Norte para apoiar os esforços para processar os traficantes em seus próprios tribunais.