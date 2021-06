Pais dos supostos dez gêmeos que nasceram na última terça-feira - Reprodução

Pais dos supostos dez gêmeos que nasceram na última terça-feiraReprodução

Por iG

Publicado 10/06/2021 10:33

Tebogo Tsotetsi, pai dos supostos dez gêmeos que nasceram na última terça-feira (08) , declarou que o mundo verá os bebês no momento apropriado e que, no momento, eles estão no hospital "lutando pela vida".

Uma das tias, que pediu anonimato, falou com a imprensa e alegou que a mãe das crianças - Gosiame Sithole - também está fragilizada após o nascimento de decagêmeos. Segundo a mulher, cinco bebês nasceram de parto natural e os outros cinco de cesárea.

"[Os bebês] ainda estão em incubadoras lutando por suas vidas. Eles chegaram com 29 semanas; a mãe ainda está fraca... Este é um assunto delicado", ressaltou a mulher.

O assunto, porém, gerou dúvidas quanto a existência das crianças. Registros locais não apontam para o nascimento de dez irmãos. No condado de Guaten, região onde o casal mora, não há nem hospitais. Nenhum médico assumiu a realização do parto. Imagens do nascimento das crianças também não foram divulgadas.

Enquanto isso, Tebogo realizou uma viagem à Cape Town para receber uma doação de £50 mil. Questionado, o rapaz alegou que as crianças nasceram "prematuras, eles ainda estão incubados. Muito pequeno como você pode pensar - 10 crianças em um útero que normalmente carrega um bebê."