Por iG

Publicado 10/06/2021 09:35 | Atualizado 10/06/2021 09:36

Evento astronômico ocorre no ceú de parte da América do Norte, Europa e Ásia nesta quinta-feira (10). Evento não é visível no Brasil.



O eclipse solar anular há um alinhamento entre os três corpos celestes, mas com um distanciamento um pouco maior da Lua em relação ao nosso planeta. O resultado é a formação de um "anel de fogo" no céu. A informação é do G1.



Assista ao vivo: