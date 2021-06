Jovem foi esfaqueado a caminho da escola - Andy Rain/EFE

Jovem foi esfaqueado a caminho da escola Andy Rain/EFE

Por IG - Último Segundo

Publicado 11/06/2021 13:26

Um adolescente de 15 anos morreu após ser esfaqueado a caminho da escola em Hayes, no oeste de Londres, na Inglaterra. De acordo com os policiais locais, o jovem estava envolvido em uma briga. Esta já é a segunda morte por esfaqueamento na região em menos de 24 horas, informou o jornal The Telegraph.

Os agentes disseram ter recebido uma denúncia de que acontecia uma briga em Blyth Road e, assim que chegaram ao local, já encontraram o jovem "com múltiplos ferimentos". "O Serviço de Ambulância de Londres e da Ambulância Aérea de Londres também compareceram e, apesar de seus esforços, o adolescente infelizmente morreu no local", afirmou um porta-voz da Scotland Yard.

Publicidade

Nesta quinta-feira (10), outro jovem foi encontrado ferido após ser esfaqueado no peito em Prentis Road, no bairro de Streatham. Ele foi encaminhado a um hospital no centro de Londres e declarado morto antes das 17h.

Sete pessoas – quatro homens e três mulheres – foram detidas até o momento "sob suspeita de cometerem vários crimes", mas a polícia ainda não informou se há relação entre os esfaqueamentos.