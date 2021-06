Crocodilo apareceu em mar da Austrália - Reprodução

Crocodilo apareceu em mar da AustráliaReprodução

Por iG

Publicado 10/06/2021 17:01

Um crocodilo foi flagrado boiando nas águas da praia de Yeppoon, na Austrália. O animal estava há poucos metros da costa e assustou os banhistas.



David Devine, um pescador que estava no local gravou um vídeo do réptil no mar e, em entrevista ao canal 7News , disse que nunca tinha visto um crocodilo no local. "Tinha acabado de lançar a minha linha, quando notei um 'tronco' no oceano", contou. "Eu pensei, 'isso é estranho'. Eu olhei mais de perto e vi que realmente era um crocodilo ".

"Só de ver um crocodilo na selva já foi incrível. É a primeira vez que vejo um aqui", afirmou o pescador, que trabalha há mais de 10 anos na região. De acordo com ele, o animal tinha cerca de quatro metros de comprimento.

Publicidade

Devine disse que observou o réptil boiando na água, a poucos metros da costa, por cerca de cinco minutos. Segundo o homem, não houve avisos de crocodilo na praia , mas as autoridades locais instalaram sinais temporários para alertar os banhistas e monitorando a movimentação do animal pelo local.

Assista o vídeo: