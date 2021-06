Caça Super Hornet F/A18 com a mangueira do drone acoplada para o reabastecimento - Reprodução/YouTube/Boeing

Caça Super Hornet F/A18 com a mangueira do drone acoplada para o reabastecimentoReprodução/YouTube/Boeing

Por iG

Publicado 10/06/2021 15:19 | Atualizado 10/06/2021 15:20

Nova York - Um evento histórico para a aviação ocoreu na última sexta-feira (4). Um caça da Marinha dos EUA foi reabastecido em pleno voo. O teste foi concluído com sucesso por um Vant (veículo aéreo não tripulado) da Boeing e marca o primeiro abastecimento aéreo feito por um drone.



Ambas aeronaves já estavam em altitude e velocidade operacionalmente relevantes, quando o Vant estendeu a mangueira e deu início ao procedimento.

Segundo o UOL, o MQ-25 da Boeing (drone não tripulado) decolou antes do jato Super Hornet F/A18, que voou em formação fechada atrás do VANT para garantir o desempenho e estabilidade durante o teste.



Publicidade

"Ver o MQ-25 cumprindo sua tarefa principal hoje, abastecer um F / A-18, é um momento significativo e emocionante para a Marinha e mostra um progresso concreto em direção à realização das capacidades do MQ-25 para a frota", disse o capitão Chad Reed para a agência Navair.



Leanne Caret, CEO do departamento de defesa da Boeing, esteve alinhado com o militar e tratou o teste bem-sucedido como um "evento histórico" para o futuro da aviação militar.



De acordo com o comunicado liberado pela Boeing, este foi o 26º voo de teste do MQ-25. A expectativa é de que o drone passe por mais simulações digitais e avaliações de aerodinâmica, antes de ser completamente incorporado à frota da marinha estadunidense.