Marcelo Adnet, ator e humorista, fez imagens do incêndio no Elevado das Bandeiras com um drone Reprodução/Twitter

Por O Dia

Rio - Um ônibus pegou fogo, na manhã desta quarta-feira, na nova pista do Elevado das Bandeiras, sentido Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A via foi interditada devido ao incêndio, causando transtorno no trânsito carioca. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local às 08h36, assim como a Polícia Militar, Comlurb e a CET-Rio que atuam no local.

ATUALIZAÇÃO - ELEVADO DAS BANDEIRAS: nova pista do elevado, sentido Barra, segue interditada. PM e bombeiros atuam em incêndio em ônibus na via. CET-Rio desvia fluxo de veículos para antiga pista do elevado. Retenções desde a Lagoa-Barra, altura do Country Club. #viasexpressas pic.twitter.com/DY7tx0DEYJ — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 30, 2020

Publicidade

De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), motoristas devem seguir pela antiga pista do elevado ou por rotas alternativas, como a Estrada do Joá. Houve retenções desde a Lagoa-Barra, na altura do Country Club, mas, no momento, o tráfego segue normal. Segundo os Bombeiros, não há registros de vítimas no acidente.

ELEVADO DAS BANDEIRAS: segue fechada a nova pista do elevado, sentido Barra, após incêndio em ônibus. CET-Rio, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar atuam na via. Comlurb acionada. Tráfego desviado para a antiga pista do elevado. Trânsito sem retenções no momento. #viasexpressas pic.twitter.com/jtfuHFqFCl — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 30, 2020

Publicidade

Cobertura jornalística de Marcelo Adnet

O ator e humorista da Rede Globo, Marcelo Adnet, relatou em sua conta pessoal do Twitter sobre o incêndio do ônibus. O comediante, que é formado em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), fez imagens com um drone das chamas e da fumaça saindo do veículo e publicou na rede social.

Publicidade

Incêndio de um ônibus fecha o Elevado do Joá sentido Barra neste momento. Imagens minhas com drone da Bee Drone. pic.twitter.com/QxVFyabMaE — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) December 30, 2020 A cobertura jornalística de Adnet repercutiu entre os internautas, que ironizaram, mas também parabenizaram o humorista pelo serviço. A cobertura jornalística de Adnet repercutiu entre os internautas, que ironizaram, mas também parabenizaram o humorista pelo serviço.