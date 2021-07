Os casos diários de covid-19 aumentam em Tóquio, que registrou mais de 700 novas infecções na quarta-feira, 30, um recorde desde o final de maio. - AFP

Por AFP

Publicado 02/07/2021 09:58

Algumas competições dos Jogos Olímpicos de Tóquio poderão acontecer a portas fechadas - anunciou o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, nesta sexta-feira, 2, em meio a uma grande preocupação com o aumento de casos de covid-19 na capital. Suga advertiu que "é possível que não haja espectadores" nos Jogos.

"Agiremos dando prioridade absoluta à segurança do povo japonês", frisou.

"Não ter espectadores é uma opção. Seguiremos os critérios do governo. Autorizaremos a entrada de espectadores somente se a situação for segura", declarou a presidente do comitê organizador de Tóquio-2020, Seiko Hashimoto, reconhecendo "o desagrado e a preocupação" entre os portadores de ingressos, prometendo uma decisão "rápida".

Segundo o jornal "Yomiuri", os espectadores poderão ficar excluídos de algumas competições que sejam realizadas à noite, ou em lugares grandes.

Uma decisão deve ser tomada na próxima reunião das cinco partes envolvidas (Comitê Olímpico Internacional e Paraolímpico, governo japonês, autoridades locais de Tóquio e comitê organizador), declarou a ministra dos Jogos, Tamayo Marukawa, nesta sexta. Segundo a rede de televisão Nippon TV, esta reunião poderá ser realizada na próxima quinta-feira, 8.

Os organizadores dos Jogos, evento que acontece de 23 de julho a 8 de agosto, decidiram em junho permitir a presença do público residente no Japão, mas com 50% da capacidade de cada local olímpico e com um teto de 10.000 pessoas. À época, as autoridades japonesas já haviam avisado que as restrições poderiam ser endurecidas, se a situação sanitária se degradasse.

Agora, o governo japonês estuda prolongar as restrições anticovid-19 em Tóquio de duas para quatro semanas, de acordo com a imprensa local. Inicialmente, elas estavam previstas para ficarem em vigor até 11 de julho. Uma extensão dessas medidas é "inevitável", disse uma fonte próxima ao comitê de organização dos Jogos à Nippon TV.

Ampliação das restrições

Essas restrições, que o governo pode anunciar na próxima semana, devem ser aplicadas até a abertura dos Jogos Olímpicos, ou mesmo ao longo de todo evento. Aplicam-se, principalmente, a bares e restaurantes, que devem fechar mais cedo, e limitam a 5.000 o número de espectadores em eventos multitudinários, como os esportivos e de entretenimento.

O possível endurecimento das medidas surge como uma dor de cabeça para os organizadores dos Jogos, que programaram um sorteio para a próxima terça-feira, no qual anunciaram as pessoas com ingressos com autorização para assistir às provas. O sorteio será adiado, segundo a imprensa local. Em março, já se havia proibido a presença de espectadores procedentes do exterior.

A crise sanitária foi menos severa no Japão do que em muitos outros países, com menos de 15.000 mortes ligadas à covid-19, conforme dados oficiais. Ainda assim, a pandemia afetou fortemente o sistema de saúde, que teme se ver ainda mais pressionado, se a situação piorar com as Olimpíadas.

Em torno de 11% da população japonesa recebeu duas doses da vacina contra a covid-19.