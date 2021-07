Homem fica preso em trilho de trem e é resgatado por pouco - Reprodução/Twitter

Publicado 19/07/2021 16:52

Na Índia , um idoso ficou preso nos trilhos de um trem e foi resgatado por pouco nesse domingo (18). O maquinista conseguiu acionar o freio de emergência e evitar a morte do homem, que atravessava a linha férrea e não viu o trem se aproximar, em uma estação da cidade de Kalyan.



De acordo com o Free Press Journal , o maquinista ativou o freio do trem assim que foi notificado por um sinal de alerta emitido por um oficial da ferrovia. O transporte saiu de Mumbai e tinha a cidade de Varanasi como destino quando foi interrompido pelo acidente.

Vídeo divulgado pela agência de notícias Asian News Internacional (ANI) mostra o momento de resgate do idoso, que é retirado dos trilhos quase debaixo do trem. A vítima, no entanto, sofreu apenas alguns hematomas.

Segundo as informações, o maquinista e os dois funcionários que ajudaram na ação receberam um prêmio em dinheiro, devido ao "ato oportuno de salvar uma pessoa", disse a Central Railway, em nota.

#WATCH | A senior citizen narrowly escaped death after a locomotive train in Mumbai's Kalyan area applied emergency brakes to save the man as he was crossing the tracks. pic.twitter.com/RwXksT3TCM — ANI (@ANI) July 18, 2021