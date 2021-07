Para comandante, futuro do Afeganistão é difícil de prever após saída dos EUA - AFP

Publicado 22/07/2021 17:59

Os Estados Unidos realizaram uma série de ataques aéreos para apoiar os esforços do Exército afegão de repelir uma ofensiva do Talibã, disse o Pentágono nesta quinta-feira (22), quando a retirada das forças internacionais do país está quase completa.

"Nos últimos dias, agimos por meio de ataques aéreos para apoiar a ANDSF", disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, referindo-se às forças do governo afegão.

"Continuamos realizando ataques aéreos em apoio à ANDSF", afirmou a repórteres em coletiva de imprensa, acrescentando que o chefe do Comando Central do Exército dos Estados Unidos (Centcom), o general Kenneth McKenzie, havia autorizado o ataque.

Kirby disse que não poderia fornecer mais detalhes sobre os ataques aéreos, mas reiterou a declaração de ontem do secretário de Defesa, Lloyd Austin, de que os Estados Unidos continuam "comprometidos em ajudar as forças de segurança afegãs e o governo afegão".

O poder aéreo americano fornece às forças afegãs uma vantagem tática contra o Talibã, que muitos temem que seja corroída pela retirada das tropas internacionais.

Na quarta-feira, o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, o general Mark Milley, reconheceu que o regime talibã agora controla cerca de metade dos 400 distritos do Afeganistão, mas acrescentou que não tomou nenhuma das principais cidades.

Ele acrescentou que a retirada dos EUA, que terminará em 31 de agosto, está 95% concluída.