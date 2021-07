Cineasta Oliver Stone diz que prisão de Lula foi "projeto dos EUA" - Reprodução

Cineasta Oliver Stone diz que prisão de Lula foi "projeto dos EUA"Reprodução

Publicado 15/07/2021 17:39 | Atualizado 15/07/2021 17:43

Rio - Vencedor de dois Oscars como "Melhor Diretor", Oliver Stone fez uma declaração polêmica durante entrevista no 74º Festival de Cinema de Cannes, na França. O cineasta afirmou que a prisão do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi um "projeto dos Estados Unidos".

fotogaleria

Publicidade

"A prisão do ex-presidente Lula teve por trás o interesse do governo dos Estados Unidos em desestabilizar líderes latino-americanos de esquerda", declarou o também roteirista. Stone se prepara para lançar um filme sobre a história do petista e chamou a condenação de Lula durante a Lava Jato de "selvagem, uma história suja". "É duro, é uma guerra em curso o que está acontecendo", pontuou.

Para o diretor, a postura adotada por governantes de países ocidentais tem como objetivo criminalizar todos os líderes e os países que se posicionam contra os interesses norte-americanos. "A mentalidade do Ocidente agora é completamente anti-Rússia, anti-China, anti-Irã, anti-Cuba, anti-Venezuela. Não se pode falar nada de bom sobre eles. Quem mais está nesta lista? O Brasil. No Brasil, Lula foi para a prisão, eles se livraram de Lula. Eles policiam o mundo", encerrou Oliver Stone.

Publicidade

Ainda em Cannes, Spike Lee foi outro cineasta a envolver o Brasil em suas críticas à política internacional. "Esse mundo é governado por gangsters: Agente laranja [Donald Trump], esse cara no Brasil [Jair Bolsonaro] e [Vladimir] Putin. Eles são gangsters e vão fazer o que quiserem. Eles não têm moral ou escrúpulos. Esse é o mundo em que vivemos e temos que nos manifestar contra gangsters como esses", declarou o diretor de 'Infiltrado na Klan', durante a cerimônia de abertura do festival.