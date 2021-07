Peixe pulou para pegar a isca e surpreendeu pescadores - Montagem iG / Reprodução / TikTok

Publicado 23/07/2021 17:26 | Atualizado 23/07/2021 17:29

Toronto - Um grupo de pescadores da Colúmbia Britânica, no Canadá, foi surpreendido por um peixe de quase 3 metros de comprimento, que saltou da água para tentar morder a isca. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais por um dos homens que estava no barco no rio Fraser, em Chilliawack.



De acordo com a emissora de TV ABC7, o animal se trata de um esturjão e possui 2,7 metros de comprimento e pesa 160 kg. "Quase caiu no barco, e o cara que segurava a vara não acreditou no que viu. Valeu a viagem!", relatou o pescador Yves Bisson, à TV ABC7.

O peixe fez uma rápida aparição e não chegou a ser capturado. Apesar do tamanho, o pescador disse ter visto mais de 20 mil esturjões nos 19 anos que trabalhou como guia turístico no país.

No entanto, eles não são tão frequentes em rios da América do Norte, sendo mais facilmente encontrados no continente asiático e em alguns países europeus.

