Homem morre após ser atacado por 'centenas de abelhas' - Reprodução da Internet

Homem morre após ser atacado por 'centenas de abelhas' Reprodução da Internet

Publicado 01/08/2021 09:34

Uma homem morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas após um enxame de abelhas no estado do Arizona, nos Estados Unidos, na última quinta-feira (29). Segundo informações da CNN, uma colmeia de 45 quilos foi encontrada no local.

O homem morreu após ter sido "picado centenas de vezes", segundo testemunhas da vila de Marana. Outras duas vítimas precisaram de atendimento médico após o ataque das abelhas, que fez com que a rua ficasse fechada por horas.



Publicidade

Outros três bombeiros, incluindo um que foi hospitalizado, também foram picados. Trabalhadores descobriram a colmeia, que pesava cerca de 45 quilos segundo o Corpo de Bombeiros local, em uma árvore próxima.