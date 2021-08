França lançou um certificado sanitário especial para seus cidadãos vacinados no exterior - AFP

França lançou um certificado sanitário especial para seus cidadãos vacinados no exteriorAFP

Publicado 02/08/2021 15:32

Paris - A França lançou, nesta segunda-feira, 2, um certificado sanitário especial para seus cidadãos vacinados no exterior, com vacinas reconhecidas pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), para facilitar sua entrada na União Europeia.

"De acordo com a decisão do presidente da República, com o ministro da Europa e Relações Exteriores, lançamos um mecanismo específico para dar uma solução aos cidadãos franceses que vivem fora da França", disse o secretário de Estado de Turismo e franceses no exterior, Jean-Baptiste Lemoyne, em nota.

Publicidade

Este mecanismo "permitirá aos franceses que vivem no exterior e que tenham tomado uma das vacinas reconhecidas pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) ou suas equivalentes a obterem um certificado sanitário válido no território francês e no espaço europeu", acrescenta a nota.

Para receber um código QR, os interessados deverão enviar um comprovante de vacinação por e-mail, junto a um documento de identidade e um comprovante de residência no exterior, diz o ministério.

Publicidade

Este novo dispositivo diz respeito aos franceses que tenham se vacinado em outros países, exceto os Estados-membros da União Europeia, Andorra, Islândia, Liechtenstein, Mônaco, Noruega, Reino Unido e Suíça, já que esses países permitem obter o certificado digital covid da UE, que é aceito na França.

Inicialmente, o mecanismo estará reservado "às pessoas já presentes" no território francês ou na UE, ou "que cheguem até 31 de agosto". "As solicitações de chegada depois desta data serão consideradas em uma data posterior", diz a nota.