Publicado 03/08/2021 13:33

Londres - A Justiça da Inglaterra condenou um pai a 30 meses de prisão por ele ter causado "danos irreversíveis" a filha, de seis meses, após chacoalhar a criança por ela ter se negado a tomar mamadeira.

O caso aconteceu na cidade de Oldham, no ano de 2018, porém foi julgado recentemente. Segundo laudo médico apresentado no processo, a menina teve sangramentos no cérebro e sequelas irreversíveis por conta da agressão paterna.

De acordo com o site local Manchester Evening News, o pai já tinha sido afastado de outros filhos devido a acusações de violência doméstica.

"Havia preocupações sobre a segurança da criança sob seus cuidados porque seus outros filhos já haviam sido internados como resultado de violência doméstica. A criança estava sendo alimentada por você e, na sua admissão, você ficou frustrado por ela não querer a mamadeira. Você a sacudiu e usou uma força significativa. É improvável que ela se recupere totalmente", disse o juiz ao anunciar a sentença.