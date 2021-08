Certificado de vacinação será exigido em Nova York para entrar em restaurantes, academias e locais de entretenimento - AFP

Publicado 03/08/2021 13:43

Nova York - Um certificado de vacinação será exigido em Nova York para entrar em restaurantes, academias e locais de entretenimento, anunciou nesta terça-feira, 3, o prefeito democrata Bill de Blasio, tornando sua cidade a primeira nos Estados Unidos a criar um passe sanitário.

O dispositivo, denominado "Key to NYC pass", "exigirá a vacinação de funcionários e clientes de restaurantes fechados, academias e salas de espetáculos", explicou o prefeito durante coletiva de imprensa, especificando que seria necessária "pelo menos uma dose" de vacina.

"Se você foi vacinado (...), você tem a chave, pode abrir a porta. Mas se você não for vacinado, infelizmente, não poderá participar de muitas atividades", acrescentou Bill de Blasio.

Ele especificou que o dispositivo seria lançado em 16 de agosto, mas que as primeiras verificações para aplicá-lo aconteceriam a partir de 13 de setembro.

Nas últimas duas semanas, o prefeito e o governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, multiplicaram os anúncios para fortalecer a vacinação de funcionários e recomendar o uso de máscaras, diante do ressurgimento do número de casos de covid-19 devido à variante Delta.

Em Nova York, cidade com mais de 8 milhões de habitantes, 71,8% dos adultos receberam pelo menos uma dose da vacina, segundo dados da prefeitura.