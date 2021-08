Portugal vacinará jovens a partir dos 12 anos contra covid-19 - AFP

Publicado 10/08/2021 13:19

A Direção Geral de Saúde de Portugal recomendou nesta terça-feira a vacinação "universal" contra a covid-19 de todos os jovens a partir dos 12 anos, como prevê o governo antes do próximo ano letivo.

"A Direção Geral de Saúde recomenda a vacinação de todos os adolescentes de 12 a 15 anos", afirmou a titular da pasta, Graça Freitas, antes de recordar que a ampliação da campanha de vacinação deve avançar prioritariamente com as pessoas com mais de 16 anos e entre 12-15 anos com doenças de risco.

Há três semanas, o primeiro-ministro Antonio Costa anunciou a intenção do governo de vacinar pessoas na faixa de 12-17 anos para que o próximo ano letivo aconteça "sem o risco de interrupção", mas afirmou que aguardaria a "decisão final" das autoridades sanitárias.

Portugal celebrou na sexta-feira o fato de ter conseguido administrar ao menos uma dose da vacina contra a covid-19 a 70% de sua população de 10 milhões de habitantes.