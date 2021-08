O casamento real aconteceu em 29 de julho de 1981 e teve pedaço do bolo preservado por 40 anos - AFP

Publicado 11/08/2021 14:36

Londres - Após 40 anos do casamento da princesa Diana e príncipe Charles, um pedaço do bolo da cerimônia foi leiloado nesta quarta-feira (11), em Londres. A fatia de cerca de 800 gramas foi arrematada por 2.220 libras, o equivalente a R$ 15.891,67.



O pedaço do bolo, que estava congelado por uma funcionária da rainha Elizabeth II, Moyra Smith, fazia parte dos 23 bolos preparados para o casamento real, que aconteceu dia 29 de julho de 1981.

O bolo tem cobertura de glacê branco e está enfeitada com uma versão "açucarada" do brasão real. Apesar de o pedaço estar um pouco rachado, ele foi guardado em filme plástico transparente de cozinha e aparenta uma boa forma.

"Ficamos surpresos com o número de pessoas que queriam dar um lance neste grande e único pedaço de bolo real", disse à AFP o leiloeiro e especialista em objetos reais Chris Albury.

Em 2008, a família Smith vendeu a doce relíquia para o colecionador Gerry Laytonn. Em julho deste ano, ele decidiu leiloar a fatia do bolo na casa de leilões Dominic Winter. "Considerando o seu tamanho, é mais provável que venha da parte lateral de um bolo ou de um dos andares de cima", disse a casa.

O pedaço foi vendido junto com o mapa dos assentos designados para a recepção do Palácio Buckingham, um menu de café da manhã e o programa da cerimônia de casamento da Lady Di e do Príncipe Charles. Ademais, a empresa responsável pelo leilão recomendou não comer o doce.