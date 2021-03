Felipe Neto foi intimado com base na Lei de Segurança Nacional Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 12:51 | Atualizado 18/03/2021 13:01

VITÓRIA!!!



Justiça suspende investigação feita a pedido de Carlos Bolsonaro contra mim.https://t.co/6D3UjBVg3a pic.twitter.com/h8MxOfWpa9 — Felipe Neto (@felipeneto) March 18, 2021

Publicidade

Em nota, o TJRJ informou que não possui atribuição legal para investigar os supostos crimes noticiados. Além disso, também pontuou que Carlos Bolsonaro não tem legitimidade para deflagrar o procedimento

"Considerando, entretanto, que a VPI em tela, foi instaurada por iniciativa de Carlos Nantes Bolsonaro, que não integra o Ministério Público, não é militar responsável pela segurança interna, nem é Ministro da Justiça, verifica-se que não se afigura presente a condição de procedibilidade necessária para a instauração do procedimento investigatório sob exame".

Publicidade

Segundo a juíza Gisele Guida de Faria, responsável pela declaração, "os fatos noticiados são inequivocamente atípicos, sem necessidade de dilação probatória para tal aferição" e ressaltou que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro não possui atribuição para o procedimento investigatório.

"Tais elementos, afiguram-se suficientes, no meu entender, para demonstrar, prima facie, a existência de flagrante ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que não detém a necessária atribuição para investigar os fatos noticiados, cuja apuração sequer poderia ter sido iniciada, por ausência de condição de procedibilidade".

Publicidade

De acordo com a juíza, o caso seria de responsabilidade da Polícia Federal. "Vale ainda ressaltar, que além do fato da autoridade impetrada não possuir atribuição para a investigação em tela, que é, repita-se, da Polícia Federal, cuidando-se, em tese, de crime praticado contra a honra do Presidente da República e previsto na Lei de segurança Nacional, sua apuração somente poderia ter sido iniciada por requisição do Ministério Público, de autoridade militar responsável pela segurança interna ou do Ministro da Justiça".

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) informou, em nota, que, embora ainda não intimada, respeitará a decisão judicial e ressaltou que o trabalho realizado pela Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) é totalmente técnico, baseado nas leis e sem perfil ideológico. "Qualquer cidadão que compareça à delegacia para fazer uma notícia-crime, levando elementos consistentes e uma denúncia fundamentada, tem o direito de fazer o registro de ocorrência", disse.



"A maior prova de que o trabalho realizado pela delegacia é totalmente técnico é que existem 33 investigações em andamento de pessoas ligadas à política que procuraram a especializada e foram prontamente atendidas, sendo 15 de deputados filiados a partidos de esquerda, oito de deputados filiados a partidos de direita e dez a partidos de Centro", completou a Sepol.