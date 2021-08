Porta-voz do Talibã afirmou, durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, que a 'guerra acabou' no Afeganistão - AFP

Porta-voz do Talibã afirmou, durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, que a 'guerra acabou' no AfeganistãoAFP

Publicado 17/08/2021 13:57

Cabul - Os talibãs anunciaram, nesta terça-feira (17), que os direitos das mulheres serão respeitados. Além disso, o grupo divulgou que guerra acabou no Afeganistão, decretaram um perdão geral e também afirmaram que vão respeitar a liberdade de imprensa. O anúncio foi feito por um porta-voz durante uma coletiva.

"A guerra acabou, (o líder do Talibã) perdoou todo o mundo", declarou o porta-voz dos rebeldes, Zabihullah Mujahid.

"Nos comprometemos a deixar as mulheres trabalharem de acordo com o respeito aos princípios do Islã", acrescentou.



O Talibã governou o Afeganistão entre 1996 e 2001. Nesse período, jogos, música, fotografias e televisão foram proibidos. Ladrões tiveram suas mãos cortadas, assassinos foram executados em público, e se matava homossexuais.



As mulheres ficaram proibidas de trabalhar e de sair sem um acompanhante masculino. As acusadas de adultério eram açoitados e apedrejadas até a morte. As meninas não puderam mais ir à escola.



Já os homens eram obrigados a usar longas barbas, comparecer às orações sob pena de serem açoitados e tinham de usar o traje tradicional, o shalwar kameez.



*Com informações da AFP