Para comandante, futuro do Afeganistão é difícil de prever após saída dos EUAAFP

Publicado 17/08/2021 19:15 | Atualizado 17/08/2021 19:17

A Casa Branca reconheceu nesta terça-feira, 17, que o Talibã se apossou de uma quantidade significativa de equipamento militar dos Estados Unidos depois de assumir o controle do Afeganistão após duas décadas de guerra.

Fotos e vídeos mostram o Talibã com armas de fogo e veículos usados pelas tropas do Pentágono ou fornecidos às forças de segurança nacional afegãs, além de helicópteros UH-60 Black Hawk e outros equipamentos no aeroporto de Kandahar.

"Não temos todos os detalhes, obviamente, de onde cada artefato do material de defesa foi parar. Mas certamente uma boa parte caiu nas mãos do Talibã", disse Jack Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca.

"Obviamente, não acreditamos que nos devolvam facilmente", acrescentou.

Sullivan disse que perder o controle de suprimentos militares de milhões de dólares para o inimigo é um exemplo da "difícil decisão que o presidente enfrenta ... no contexto do fim de uma guerra de 20 anos".

Ele observou que os Black Hawks foram entregues às forças do governo afegão para ajudar na luta contra o Talibã.

Mas as forças do governo sucumbiram rapidamente à insurgência islâmica, abrindo mão do controle de grandes depósitos de armas e seus helicópteros.