Fernanda Oliveira dos Santos, presa pela 71ª DP, Itaboraí por venda de equipamento ilegal pela internet Foto: 71ª DP, Itaboraí

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 08:50

Itaboraí - Nessa terça-feira (09/03) uma mulher foi presa por vender um equipamento roubado na intenet. Ela utilizava a sua conta no Facebook para atrair interessados em comprar um equipamento conhecido como "soprador" utilizado para remoção de folhas, detritos, aparar gramas e cercas vivas e arbustos.

Esse equipamento foi roubado num sítio no bairro de Sambaetiba, segundo informações da 71ª DP, Itaboraí, passou a redação do Jornal O DIA.

A contraventora foi identificada como Fernanda Oliveira dos Santos e seu anúncio na rede social dizia que o aparelho a venda pertencia ao "seu tio".

Investigadores da equipe da Delegada de Polícia Norma Lacerda utilizaram as redes sociais para se aproximarem da criminosa com o objetivo de comprar o equipamento e assim comprovar o material de roubo e o ato criminoso.

Os agentes conseguiram marcar um encontro no estacionamento do mercado ASSAI de Alcântara para a compra do aparelho roubado, e no local constataram que de fato o equipamento era o mesmo fruto de roubo no bairro de Sambaetiba em Itaboraí.

Fernanda Oliveira dos Santos recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a 71ª DP no Centro de Itaboraí, ela foi autuada pelo crime de receptação qualificada de material roubado.

Ela aguarda transferência para o sistema prisional onde aguardará julgamento.