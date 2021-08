Terremoto deixou milhares de mortos no Haiti - AFP

Publicado 17/08/2021 19:01 | Atualizado 17/08/2021 19:02

Porto Príncipe - O número de mortos no terremoto de magnitude 7,2 que sacudiu o sudoeste do Haiti durante o fim de semana aumentou a 1.941 e o número de feridos a mais de 9.900, informou nesta terça-feira (17) a agência de Proteção Civil do país caribenho.

Mais de 60 mil casas ficaram destruídas e outras 76 mil sofreram danos diversos, enquanto vários edifícios públicos foram afetados ou colapsaram durante o tremor, acrescentaram as autoridades haitianas.

O potente terremoto ocorreu 160 km a oeste da capital, Porto Príncipe.

Milhares de pessoas que ficaram sem casa no desastre enfrentaram mais dificuldades quando a tempestade tropical Grace varreu o país com registros de até 38 centímetros cúbicos de chuva.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos advertiu para inundações repentinas e urbanas e possíveis deslizamentos de terra.

Até o momento chegou alguma ajuda do exterior, incluindo equipes de busca especializadas dos Estados Unidos, além de 15,4 toneladas de alimentos, medicamentos e água do México.

Um terremoto de magnitude 7 em janeiro de 2010 já tinha deixado em ruínas grande parte de Porto Príncipe e cidades próximas, matando mais de 200.000 pessoas.

Mais de 1,5 milhão de haitianos perderam suas casas neste desastre, que também destruiu 60% do sistema de saúde do Haiti, deixando um enorme desafio para as autoridades e a comunidade humanitária internacional.