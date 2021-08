Imagens de mulheres foram desfiguradas com tinta spray em Shar-e-Naw em Cabul, capital do Afeganistão - AFP

San José - A Costa Rica receberá mulheres que fogem do Afeganistão em busca de refúgio, devido ao temor de que seus direitos não sejam respeitados pelos talibãs que tomaram o poder, informou a vice-presidente Epsy Campbell.

"A Costa Rica decidiu abrir suas fronteiras e servirá como uma ponte humanitária para as mulheres afegãs que buscam refúgio. Tomamos as ações necessárias, dentro do nosso âmbito de ação, para preservar a vida e o bem-estar das mulheres e meninas", disse Campbell no Twitter.

"Existe suficiente evidência sobre os efeitos desproporcionais dos conflitos para mulheres e meninas. No Afeganistão, são elas que enfrentam as piores consequências", acrescentou a vice-presidente do país centro-americano.

Os talibãs recuperaram o poder no Afeganistão, depois de serem depostos em 2001 em uma invasão liderada pelos Estados Unidos, que está retirando suas tropas desse país.

Devido ao histórico brutal de direitos humanos dos talibãs, dezenas de milhares de afegãs tentam fugir do país, em meio à comoção da comunidade internacional.