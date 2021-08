Biden insiste que deseja manter a data de retirada dos EUA no dia 31 de agosto - AFP PHOTO / MINISTERO DELLA DIFESA

Publicado 24/08/2021 08:25

O governo britânico considerou nesta terça-feira "pouco provável" que o governo dos Estados Unidos adie a retirada de suas tropas do Afeganistão para depois de 31 de agosto para seguir retirando as pessoas do país asiático. "Penso que é pouco provável. Não apenas pelo que afirmaram os talibãs, penso que é pouco provável ao observar as declarações do presidente (americano Joe) Biden", afirmou o ministro britânico da Defesa, Ben Wallace, ao canal Sky News, antes da reunião virtual do G7 dedicada ao Afeganistão.

Os líderes do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) e os secretários-gerais da Otan e da ONU se reunirão de maneira virtual nesta terça-feira em caráter de emergência.

Vários países do G7, incluindo Reino Unido e França, pedirão ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a manutenção das tropas após 31 de agosto, data-limite para a retirada total do país. O objetivo seria prosseguir com a retirada das pessoas. "Com certeza, vale a pena tentar e vamos fazer isto", disse Wallace.

Biden insiste que deseja manter a data de 31 de agosto, mas não está completamente descartado que decida adiar a saída das tropas.

Os talibãs advertiram que um adiamento terá "consequências".