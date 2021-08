Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - AFP

Publicado 24/08/2021 17:58 | Atualizado 24/08/2021 17:59

A missão dos Estados Unidos no Afeganistão está "em vias de ser concluída" no prazo previsto, em 31 de agosto, com a condição de que os talibãs continuem permitindo o acesso dos evacuados ao aeroporto de Cabul, disse o presidente Joe Biden a líderes do G7 nesta terça-feira, 24, segundo a Casa Branca.

O presidente americano também pediu ao Pentágono que tivesse "planos de contingência" para adiar a retirada "se fosse necessário", acrescentou sua porta-voz, Jen Psaki, em um comunicado.

Em uma reunião virtual do G7, Biden "confirmou que está em vias de completar (as operações) até 31 de agosto", prazo limite para a saída das tropas americanas que ele mesmo tinha fixado antes da tomada do poder pelos talibãs, segundo o texto.

"O fim da missão em 31 de agosto depende da coordenação com os talibãs, inclusive o acesso contínuo ao aeroporto para os evacuados", destacou Biden, segundo o comunicado.

O presidente americano lembra no texto das "ameaças crescentes" de ataques contra o exército do seu país pelos afiliados ao grupo Estado Islâmico.

Os Estados Unidos retiraram "mais de 4.000 titulares de passaportes americanos e membros de suas famílias" desde foi instalada a ponte aérea, em 14 de agosto, na véspera de os talibãs entrarem em Cabul, segundo um alto funcionário do Departamento de Estado.

"Este número continuará aumentando nos próximos dias", acrescentou o funcionário. Mais de 58.700 pessoas foram transportadas de avião desde 14 de agosto, segundo o Pentágono.