Presidente dos Estados Unidos, Joe BidenAFP

Publicado 24/08/2021 14:48 | Atualizado 24/08/2021 14:52

Washington - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu respeitar o prazo de 31 de agosto para retirar as forças americanas do Afeganistão, informou a imprensa americana nesta terça-feira, 24.

Era esperado que ele anunciasse essa decisão nesta terça-feira à tarde, em meio à preocupação de que milhares de americanos e afegãos que trabalharam para as tropas dos EUA e da coalizão de aliados não consigam ser retirados do país.

Isso significa que os quase seis mil soldados dos Estados Unidos que tomaram o controle do aeroporto internacional Hamid Karzaim, em Cabul, desde 14 de agosto, têm apenas sete dias para concluir sua operação e sair.

A decisão foi tomada um dia após autoridades da Alemanha, Reino Unido, França e outros países expressarem sua esperança de que os EUA mantenham a ponte aérea depois do fim do mês, para permitir a saída de toda a sua equipe local, assim como de seus cidadãos.

No entanto, os líderes do 67, em uma videoconferência na manhã desta terça-feira, decidiram aparentemente cumprir o prazo que Biden estabeleceu em abril.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson declarou após a reunião que os talibãs devem garantir a passagem segura dos que querem sair, inclusive após a data limite de 31 de agosto.

Johnson, que convocou a reunião de emergência do G7, disse que ele e seus colegas decidiram um "roteiro para a forma em que vamos colaborar com os talibãs" no futuro.

O porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, afirmou que o grupo islâmico, que tomou Cabul em 15 de agosto em uma vitória relâmpago que surpreendeu o mundo e encerrou os 20 anos de guerra, não aceitaria uma ampliação do prazo.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, informou que o grupo islâmico estava enviando a mesma mensagem nas comunicações privadas e públicas.

"Os talibãs foram muito claros sobre quais são suas expectativas", expressou Kirby.

"As declarações públicas e privadas são as mesmas; sem entrar em detalhes, não vejo muita dissonância", declarou aos jornalistas.