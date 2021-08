OMS alertou que tem suprimentos médicos suficientes no Afeganistão para 'uma semana' - AFP

Publicado 24/08/2021 12:54

Cairo - A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou, nesta terça-feira, 24, que tem suprimentos médicos suficientes no Afeganistão para "uma semana", após a tomada de Cabul por parte dos talibãs em 15 de agosto passado.

"A OMS conta atualmente com suprimentos no país para apenas uma semana", disse Ahmed al Mandhari, chefe da OMS para a região do Mediterrâneo Oriental, que vai do Marrocos ao Afeganistão.

"Ontem (segunda-feira), 70% desses insumos foram entregues a postos de saúde", acrescentou.

Mandhari afirmou ainda que 500 toneladas de remédios e suprimentos foram retidas em Dubai, devido aos esforços caóticos de retirada no aeroporto de Cabul. No momento, voos comerciais não estão autorizados.

"Os países que enviam aviões vazios para recolher pessoas não se sentem em condições de nos dar ajuda", lamentou Mandhari.

No domingo, a OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) pediram em conjunto que "se estabeleça, de imediato, uma ponte aérea humanitária confiável e dinâmica a poder enviar suprimentos" ao Afeganistão.

"Mesmo antes dos acontecimentos das últimas semanas, o Afeganistão já representava a terceira maior operação humanitária do mundo, com mais de 18 milhões de pessoas com necessidades de assistência em saúde", dizia o comunicado de domingo.

Pelo menos 50 mil estrangeiros e afegãos deixaram o país, pelo aeroporto de Cabul, depois da tomada de poder pelos talibãs.