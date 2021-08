Espanha encerrou a necessidade de quarentena para viajantes brasileiros - Pixabay

Espanha encerrou a necessidade de quarentena para viajantes brasileirosPixabay

Publicado 24/08/2021 12:04 | Atualizado 24/08/2021 12:11

Madri - A Espanha encerrou a necessidade de quarentena para viajantes brasileiros a partir desta terça-feira, 24. Além disso, a entrada em território espanhol está autorizada para turistas vacinados com qualquer um dos imunizantes aplicados no Brasil (Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen). O turista deve ter recebido a segunda dose ou dose única há pelo menos 14 dias. Para viajar, ele também precisa apresentar um certificado de vacinação.

De acordo com o portal G1, no caso de viajantes que foram infectados pelo vírus, será possível mostrar um certificado de recuperação com tradução em espanhol ou inglês ou francês ou alemão, que indica que já se passaram 11 dias do último teste positivo.

Publicidade

Ainda conforme o G1, os turistas que chegarem à Espanha para ir a um outro país poderão ficar na área internacional do aeroporto. Já quem for seguir para algum outro país do Espaço Schengen (um grupo de 26 países europeus) apenas poderá continuar a viagem se estiver vacinado contra o coronavírus.



Nos aeroporto espanhóis, os passageiros vão precisar passar por testes como o de temperatura e, eventualmente, um teste de antígenos. Antes disso, eles precisam preencher um formulário relacionado ao controle de saúde: https://www.spth.gob.es/ . Depois, o site vai gerar um QR Code, que deve ser apresentado no embarque e desembarque.

Publicidade