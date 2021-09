Jovem pulou de janela para fugir de traficantes sexuais, na Turquia - Reprodução de vídeo

Publicado 05/09/2021 17:42 | Atualizado 05/09/2021 17:59

Uma jovem de 19 anos ficou gravemente ferida após pular da janela de um prédio para fugir de traficantes sexuais que a "torturaram", segundo ela relatou a uma equipe de paramédicos que a socorreu. A mulher se jogou de uma altura de aproximadamente 10 metros. O caso ocorreu na última quinta-feira, 2, em Antalya, na Turquia.

Um vídeo que circula pela internet mostra a jovem pendurada na janela, enquanto pede socorro. As pessoas que passavam pelo local tentaram convencê-la a retornar ao apartamento, mas não conseguiram. Logo depois, ela pulou e, antes de chegar ao chão, bateu em um carro que estava estacionado. (Cuidado, as imagens são fortes).

"Iranians tried to sell me" .. Video of a girl jumping from the 8th floor #Iran

Because she was kidnapped and held hostage in Antalya, Turkey, a 19-year-old woman jumped from the eighth floor, seriously injuring her, according to a video clip circulated by #Turkish activists. pic.twitter.com/LW2irMLlRP