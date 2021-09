Carro foi parar em cima de ponto de ônibus após acidente - Divulgação

Publicado 22/09/2021 20:14

Buenos Aires - Após um acidente no km 148 da Rodovia Nacional 14, na Argentina, um carro foi parar em cima de um ponto de ônibus, nessa segunda-feira (20). Às autoridades, um homem não identificado disse que perdeu o controle do veículo, bateu em uma mureta na rodovia e o carro capotou



Após o ocorrido, o veículo foi jogado para o alto e acabou parando em cima do ponto de ônibus. Apesar do impacto do acidente, o motorista teve leves escoriações, de acordo com o portal O Tempo.

O subchefe do Departamento de Polícia de Cólon, responsável pelo inquérito, Emilio Piaggio, disse que o acidente e suas circunstâncias estão sendo apurados.