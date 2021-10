Manifestantes fora do Brasil também protestaram contra o governo - Reprodução/ Twitter @samiabonfim

Manifestantes fora do Brasil também protestaram contra o governo Reprodução/ Twitter @samiabonfim

Publicado 03/10/2021 15:24 | Atualizado 03/10/2021 15:28



Paris - As manifestações contra o governo Jair Bolsonaro realizadas neste sábado em diversas cidades do Brasil repercutiram também na imprensa internacional. Os atos pediam o impeachment do presidente da República, além de protestar contra o aumento no preço da gasolina, de itens básicos da cesta básica e do gás de cozinha.

O jornal britânico The Guardian fez a cobertura da manifestação no Rio de Janeiro e destacou que, para opositores, Bolsonaro "é uma figura odiosa". Em Londres, no Reino Unido, manifestantes também foram às ruas protestar.

Na França, o jornal Le Monde contabilizou protestos em 84 cidades do Brasil, com destaque para as críticas relacionadas ao combate à pandemia. A deputada federal Sâmia Bonfim divulgou a realização de protestos em Paris.

Já o argentino Clarín apontou que a popularidade do presidente "se derrama" a um ano das próximas eleições. Isso é o que mostram pesquisas de intenção de voto divulgadas nos últimos meses.