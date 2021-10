Dezesseis pessoas morrem em queda de avião no centro da Rússia - AFP

Publicado 10/10/2021 09:24

Dezesseis pessoas morreram na queda de um avião que transportava paraquedistas civis no centro da Rússia, anunciou o ministério de Situações de Emergência. "Seis pessoas foram resgatadas, 16 foram encontradas sem sinais de vida", disse a pasta.

O avião, fabricado na República Tcheca e tipo L-410, caiu às 09h23 (03h23 de Brasília) na República do Tartaristão, com 22 pessoas a bordo. A aeronave partiu em dois com o impacto, segundo imagens transmitidas pelo ministério. Os sobreviventes foram hospitalizados e um deles está "em estado grave", de acordo com a agência RIA Novosti, citando uma fonte do ministério da saúde local.

De acordo com a agência de notícias Interfax, o avião pertencia a um clube local da organização paramilitar DOSAAF, a sociedade voluntária de assistência ao Exército, Aviação e Marinha.



A Rússia, há muito conhecida por seus inúmeros acidentes, melhorou significativamente a segurança da sua aviação desde os anos 2000, mas os acidentes ainda ocorrem com bastante frequência, especialmente em áreas pouco povoadas como o Extremo Oriente.