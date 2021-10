Motorista culpou combustível por velocidade na Inglaterra - Reprodução/West Yorkshire Police / Triangle News

Publicado 25/10/2021 16:49 | Atualizado 25/10/2021 17:02

Um motorista foi abordado em uma rodovia de West Yorkshire, na Inglaterra, trafegando com uma BMW a 218 km/h. Para justificar a velocidade acima do limite permitido, ele afirmou que a culpa era de um "supercombustível caro" colocado no carro. As informações são do jornal Mirror.



Martin Willis, agente de trânsito que parou o motorista na via onde a velocidade máxima é de 110 km/k compartilhou a história em suas redes sociais.

"Encher seu tanque com supercombustível e não perceber o quão rápido você está indo não cola comigo. Seria bom se pudéssemos destruir carteiras de habilitação imediatamente", escreveu.



A desculpa esfarrapada do motorista viralizou na internet. Em um dos comentários do post de Willis, um internauta afirmou que se o motorista pode pagar pelo supercombustível, "pode claramente pagar pela multa enorme".