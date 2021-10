Tiroteio em festa de aniversário deixa sete mortos nos EUA - Pixbay

Tiroteio em festa de aniversário deixa sete mortos nos EUAPixbay

Publicado 25/10/2021 17:36 | Atualizado 25/10/2021 17:49

Os Estados Unidos suspenderam nesta segunda-feira, 25, a ajuda ao Sudão após a tomada do poder por parte dos militares e instou o restabelecimento imediato de um governo civil. "O governo de transição dirigido por civis deve ser restaurado imediatamente e representar a vontade do povo", disse aos jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.



"À luz desses acontecimentos, os Estados Unidos estão suspendendo a assistência" destinada ao apoio econômico, acrescentou.



O funcionário americano detalhou que a suspensão se refere a um pacote de 700 milhões de dólares em apoio econômico destinado a ajudar a transição democrática do Sudão. "Estamos pausando essa quantia por completo", disse Price.



"Estamos ao lado do povo do Sudão. O povo sudanês deixou clara a sua vontade de continuar com a transição para a democracia e seguiremos apoiando isso, inclusive, se for necessário, fazendo com que prestem contas os responsáveis por essas ações antidemocráticas", ressaltou o porta-voz.



Além disso, Price disse que os Estados Unidos não tiveram conhecimento prévio da intenção dos militares de derrubar o primeiro-ministro Abdalla Hamdok e que não foi possível entrar em contato com o líder civil, que está detido.



Nesta segunda-feira, o general sudanês Abdel Fattah al Burhan destituiu as autoridades de transição e decretou o estado de emergência na nação africana.



Desde a manhã de hoje, o "golpe de Estado" denunciado pela comunidade internacional está sendo instituído por etapas. O primeiro-ministro, sua esposa, diversos ministros e todos os membros civis do Conselho Soberano, a maior autoridade de transição no país, foram detidos.



A população, por sua vez, reagiu ao movimento dos militares e dezenas de pessoas ocuparam as ruas de Cartum,e de sua cidade-gêmea Omdurman,em favor da democracia.