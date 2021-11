Nesta terça-feira, manifestantes queimaram pneus na capital Cartum em protesto contra o golpe militar - AFP

Publicado 02/11/2021 16:02

O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas realizará uma sessão de emergência sobre o Sudão na sexta-feira, 5,, a pedido de Reino Unido e de outros países, após o golpe militar da semana passada, informou a ONU em comunicado divulgado nesta terça-feira, 2.

O pedido do Reino Unido foi feito em nome de 18 Estados-membros, mais do que um terço exigido para convocar uma sessão especial do Fórum de Genebra, de 47 membros, incluindo o Sudão. Foi apoiado por 30 países com status de observador, incluindo os Estados Unidos.

A missão permanente do Sudão na ONU em Genebra distribuiu um aviso a outras delegações anunciando que havia retirado seu embaixador. O Sudão não apareceu na lista da ONU de 17 países que apoiaram a realização da sessão.

Na semana passada, os militares sudaneses tomaram o poder por meio de um golpe, prendendo autoridades civis e políticos e prometendo estabelecer um novo governo de tecnocratas. O golpe de 25 de outubro foi recebido com oposição e manifestações de rua.

Jeffrey Feltman, enviado especial dos Estados Unidos para o Chifre da África, disse que os militares sudaneses mostraram "contenção" em sua resposta às manifestações no sábado, o que considerou sinal potencial para um retorno ao compartilhamento do poder com civis.