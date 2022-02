Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski - AFP

Publicado 14/02/2022 17:31 | Atualizado 14/02/2022 17:38

Kiev - O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, decretou nesta segunda-feira um "dia de unidade" na próxima quarta-feira, que segundo a imprensa seria a possível data de um ataque russo.

"Nos disseram que 16 de fevereiro seria o dia do ataque. Vamos transformá-lo em um dia de unidade", disse o chefe de Estado em um discurso à nação, no qual pediu aos ucranianos para hastearem a bandeira nacional neste dia e mostrarem as cores azul e amarela do país.

Zelenski também acusou a Rússia de "travar uma guerra" contra a Ucrânia "em todas as frentes" e de "tentar semear pânico entre ucranianos e investidores".

"O nosso Estado está mais forte do que nunca" e "estamos preparando respostas dignas a todas as possíveis ações agressivas", garantiu o chefe de Estado.

Apesar de a Rússia acusar Kiev de preparar uma ofensiva contra os separatistas pró-Rússia que apoiam no leste da Ucrânia, Zelenski garantiu que seu país "aspira à paz e quer resolver todas as questões apenas por meios diplomáticos".