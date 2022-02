A atriz Lindsey Pearlman foi encontrada morta nesta sexta-feira - Divulgação

Publicado 19/02/2022 13:51 | Atualizado 19/02/2022 13:52

Rio - A atriz Lindsey Pearlman, de 43 anos anos, foi encontrada morta, na manhã desta sexta-feira (18), em Los Angeles, na Califórnia (EUA). Segundo o site Dateline, a artista estava desaparecida desde o dia 13 de fevereiro, e seu corpo foi encontrado na manhã de ontem a 6km de distância do local onde tinha sido vista pela última vez. A causa da morte da artista ainda não foi divulgada.

"Hoje, por volta das 8h30, os policias da área de Hollywood responderam a uma chamada de rádio para uma investigação de morte na Franklin Avenue e North Sierra Bonita Avenue. O escritório do legista do condado de Los Angeles confirmou que o indivíduo é Lindsey Erin Pearlman. A causa da morte será determinada pelo legista", diz um comunicado do departamento de polícia de Los Angeles divulgado à imprensa, citando um local em que as pessoas costumam fazer caminhadas.

O marido da atriz, Vance Smith, lamentou a notícia em seu Instagram: "A polícia encontrou Lindsey. Ela se foi. Estou desolado", escreveu ele, que ainda pediu respeito à privacidade da família. A prima de Lindsey, Savannah Pearlman, também usou suas redes sociais para confirmar a notícia e desabafou: "Já era tarde demais [...] Lindsey era uma defensora feroz dos animais e uma atriz talentosa".

Lindsey Pearlman ficou conhecida após estrear na televisão em 2013 e fazer participações em séries como "Empire" (2015), "American Housewife" (2016), "Chicago Justice" (2017) e "General Hospital" (2020). Recentemente, a atriz também esteve na produção original da Netflix "Selena: A Série", em que deu vida à compositora Diane Warren.