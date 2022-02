Político pró-Rússia e jornalista brigam ao vivo em programa de TV | Mundo e Ciência | O Dia

Político pró-Rússia e jornalista brigam ao vivo na TV durante debate sobre risco de invasão da Ucrânia - Reprodução

Publicado 19/02/2022 16:42

Kiev - Um jornalista e um político ucraniano pró-Rússia trocaram tapas e socos durante a transmissão ao vivo de um programa de TV na Ucrânia nesta sexta-feira, 18.

A briga ocorreu após o deputado pró-Russia, do partido Oposição pela Vida, Nestor Shufrych se recusar a condenar Vladimir Putin ao ser questionado se o político poderia ser considerado um "assassino e criminoso". O político respondeu dizendo: "deixe as autoridades ucranianas lidarem com isso"



O ex-presidente Poroshenko brincou da resposta dizendo: "Há um agente russo aqui no estúdio". Nesse momento, o jornalista Yuri Butusov se levantou e o acertou o político no rosto, o derrubando da cadeira.

Small update: Yuriy Butusov punched out Nestor Shufrych and got him in a headlock for a minute. https://t.co/Rpf5Paewmn pic.twitter.com/hZbkkuElb4 — Glenn Kates (@gkates) February 18, 2022

Outros convidados tentaram separar a briga mas não tiveram sucesso. A dupla acabou sendo retirada do estúdio e retornou pouco depois com ferimentos no rosto.