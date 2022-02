Putin lidera testes nucleares em meio a tensões com crise da Ucrânia - AFP

Publicado 19/02/2022 15:35

Neste sábado, 19, o presidente da Rússia, Vladimir Putin , supervisionou exercícios nucleares envolvendo mísseis balísticos hipersônicos e outras armas em meio à tensão com o Ocidente devido à crise na Ucrânia.



Entre as atividades, houve lançamentos de navios de guerra, submarinos e aviões, que atingiram alvos em terra e mar, segundo o Kremlin.

Dois mísseis balísticos também foram lançados, acertando alvos a milhares de quilômetros de distância. De acordo com a sede do governo russo, os exercícios fazem parte de um processo regular de treinamento.



As atividades ocorrem após uma série de manobras das forças armadas russas nos últimos quatro meses, inclusive com o deslocamento de mais de 100 mil soldados, segundo estimativa do Ocidente, para as fronteiras da Ucrânia — prática que aumentou a tensão de uma possível invasão ao país.

A Rússia, porém, nega que tenha qualquer plano de invadir a Ucrânia e, desde a última terça-feira, vem anunciando a retirada de algumas tropas militares da fronteira com o país.