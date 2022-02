Após invadirem a fronteira da Ucrânia com Belarus, tropas russos se encaminham para a região de Chernobyl - AFP

Após invadirem a fronteira da Ucrânia com Belarus, tropas russos se encaminham para a região de ChernobylAFP

Publicado 25/02/2022 09:18 | Atualizado 25/02/2022 09:57

A agência nuclear ucraniana informou nesta sexta-feira, 25, que um aumento nos níveis de radiação foi registrado em Chernobyl. Os russos tomaram a região onde funcionava a usina nuclear até a década de 1980.



Na quinta-feira, 24, o exército russo assumiu o controle da área da central de Chernobyl, ainda contaminada pela radioatividade do acidente nuclear de 1986, e da base aérea de Gostomel, um ponto estratégico próximo de Kiev.



Após a perda de controle desta área, altamente contaminada, não se sabe o estado das instalações da usina, da cobertura que isola o reator danificado e de um depósito para combustível nuclear, disse o alto funcionário. "Depois deste ataque absolutamente sem sentido dos russos, não é possível dizer que a usina nuclear está a salvo", acrescentou Podoliak.



No entanto, especialistas da agência nuclear disseram que os níveis de radiação não são críticos no momento, mas que estão sendo monitorados. Os russos afirmam que o nível de radiação é normal.



A Rússia vai mandar paraquedistas para garantir a posse de Chernobyl e a segurança do local onde funcionava a antiga usina nuclear, disse um porta-voz do Ministério da Defesa russo.



Entenda o conflito



O conflito na Ucrânia pela Rússia teve início nesta quinta-feira, 24, após o presidente russo Vladimir Putin autorizar a entrada de tropas militares no país do leste europeu. A invasão culminou em ataques por ar, mar e terra, com diversas cidades bombardeadas, inclusive a capital Kiev, que já deixou mais de 130 mortos e mais de 300 feridos. Essa é a maior operação militar dentro de um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial.



A ofensiva provocou clamor internacional, com reuniões de emergência previstas em vários países, e pronunciamentos de diversos líderes espalhados pelo mundo condenando o ataque russo à Ucrânia. Em razão da invasão, países como Estados Unidos, Reino Unido e o bloco da União Europeia anunciaram sanções econômicas contra a Rússia.



A invasão ocorreu dois dias após o governo russo reconhecer a independência de dois territórios separatistas no leste da Ucrânia - as províncias de Donetsk e Luhansk. Com os ataques, Putin pretende alcançar uma desmilitarizaração e a eliminação dos "nazistas" , segundo o presidente russo.



Outros motivos de Putin pela invasão na Ucrânia se dão pela aproximação do país com o Ocidente, com a possibilidade do país do leste europeu fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar internacional, e da União Europeia, além da ambição de expandir o território russo para aumentar o poder de influência na região.