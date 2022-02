Volodymyr Zelensky foi eleito presidente da Ucrânia com mais de 73% dos votos em 2019 - AFP

Publicado 25/02/2022 18:12 | Atualizado 25/02/2022 18:53

Kiev - Antes de alçar ao posto de presidente da Ucrânia na eleição de abril 2019, com mais de 73% dos votos, Volodymyr Zelensky já havia interpretado inúmeras vezes o 'papel' durante o período em que atuou como ator e comediante em grupos teatrais e programas de TV. Na vida real, o humor ácido e crítico a governos autoritários não tem a mesma graça quando a guerra bate à sua porta.

Zelensky ganhou notoriedade e fama com a vida dedicada à comedia, com destaque as virais esquetes nonsense. Numa de suas polêmicas apresentações, o líder político chocou parte da audiência ao supostamente tocar piano com o pênis.

No fim dos anos 90 e início de 2000, Zelensky rodou por diversas regiões da antiga União Soviética à frente do próprio grupo de artistas, o Kvartal 95, por diversas regiões da antiga União Soviética. Zelensky também teve uma carreira de destaque no cinema e na TV. Destaca-se o trabalho em 'Sluha Narodu', que pode ser traduzido para 'Servo do Povo'. Na série de 2015, ele dá vida a um professor de ensino médio que inesperadamente assume a presidência da Ucrânia.

A virada política ganhou forma aos poucos, mas foi marcada por polêmicas, como o suposto financiamento de sua campanha por Igor Kolomoisky, oligarca envolvido em escândalos de corrupção. Quase dois anos após vencer a eleição, Zelensky corre o risco de sofrer um Golpe de Estado. Com as tropas militares russas com o domínio de boa parte do território ucraniano, uma saída diplomática parece distante da realidade nada cômica vivida por milhões de cidadãos do país.



Entenda o conflito

O conflito na Ucrânia pela Rússia teve início nesta quinta-feira, 24, após o presidente russo Vladimir Putin autorizar a entrada de tropas militares no país do leste europeu. A invasão culminou em ataques por ar, mar e terra, com diversas cidades bombardeadas, inclusive a capital Kiev, que já deixou mais de 130 mortos e mais de 300 feridos. Essa é a maior operação militar dentro de um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial.



A ofensiva provocou clamor internacional, com reuniões de emergência previstas em vários países, e pronunciamentos de diversos líderes espalhados pelo mundo condenando o ataque russo à Ucrânia. Em razão da invasão, países como Estados Unidos, Reino Unido e o bloco da União Europeia anunciaram sanções econômicas contra a Rússia.



A invasão ocorreu dois dias após o governo russo reconhecer a independência de dois territórios separatistas no leste da Ucrânia - as províncias de Donetsk e Luhansk. Com os ataques, Putin pretende alcançar uma desmilitarização e a eliminação dos "nazistas", segundo o presidente russo.



Outros motivos de Putin pela invasão na Ucrânia se dão pela aproximação do país com o Ocidente, com a possibilidade do país do leste europeu fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar internacional, e da União Europeia, além da ambição de expandir o território russo para aumentar o poder de influência na região.