Papa Francisco - AFP

Papa FranciscoAFP

Publicado 25/02/2022 17:41

Roma - O papa Francisco publicou nesta sexta-feira (25) um tweet em diversos idiomas, entre eles o russo, afirmando que "toda guerra é uma rendição vergonhosa", após a invasão da Ucrânia pela Rússia.



"Toda guerra deixa o mundo pior do que o encontrou. A guerra é um fracasso da política e da humanidade, uma rendição vergonhosa, uma derrota perante as forças do mal", diz a mensagem de Francisco, citando uma frase de sua última encíclica, "Fratelli tutti", dedicada à fraternidade.

Veja o tuíte:

#RezemosJuntos #Ucrânia pic.twitter.com/xe9mrEVQAM — Papa Francisco (@Pontifex_pt) February 25, 2022



O tuíte, também publicado em italiano, português, polonês, francês, inglês, espanhol, alemão e árabe, foi acompanhado pelas hashtags #RezemosJuntos e #Ucrânia.



Francisco foi nesta sexta-feira à embaixada russa na Santa Sé para expressar "sua preocupação com a guerra" na Ucrânia.



Um gesto inusitado do pontífice argentino, que não costuma visitar representações diplomáticas e recebe no Palácio Apostólico diplomatas credenciados no Vaticano. O tuíte, também publicado em italiano, português, polonês, francês, inglês, espanhol, alemão e árabe, foi acompanhado pelas hashtags #RezemosJuntos e #Ucrânia.Francisco foi nesta sexta-feira à embaixada russa na Santa Sé para expressar "sua preocupação com a guerra" na Ucrânia.Um gesto inusitado do pontífice argentino, que não costuma visitar representações diplomáticas e recebe no Palácio Apostólico diplomatas credenciados no Vaticano.

Entenda o conflito



O conflito na Ucrânia pela Rússia teve início nesta quinta-feira, 24, após o presidente russo Vladimir Putin autorizar a entrada de tropas militares no país do leste europeu. A invasão culminou em ataques por ar, mar e terra, com diversas cidades bombardeadas, inclusive a capital Kiev, que já deixou mais de 130 mortos e mais de 300 feridos. Essa é a maior operação militar dentro de um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial.



A ofensiva provocou clamor internacional, com reuniões de emergência previstas em vários países, e pronunciamentos de diversos líderes espalhados pelo mundo condenando o ataque russo à Ucrânia. Em razão da invasão, países como Estados Unidos, Reino Unido e o bloco da União Europeia anunciaram sanções econômicas contra a Rússia.



A invasão ocorreu dois dias após o governo russo reconhecer a independência de dois territórios separatistas no leste da Ucrânia - as províncias de Donetsk e Luhansk. Com os ataques, Putin pretende alcançar uma desmilitarização e a eliminação dos "nazistas", segundo o presidente russo.



Outros motivos de Putin pela invasão na Ucrânia se dão pela aproximação do país com o Ocidente, com a possibilidade do país do leste europeu fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar internacional, e da União Europeia, além da ambição de expandir o território russo para aumentar o poder de influência na região.