Publicado 25/02/2022 16:27 | Atualizado 25/02/2022 16:31

Londres - O vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis disse nesta sexta-feira (25), que novas sanções já estão sendo preparadas contra a Rússia e Belarus. Segundo ele, a lista final das sanções adotadas por líderes da região na noite de quinta-feira será publicada nas próximas horas.



Em coletiva à imprensa, após reunião do Eurogrupo, a autoridade condenou o que chamou de "invasão bárbara" da Rússia. Dombrovskis reforçou que as sanções têm como alvo 70% do mercado bancário russo. Ele pontuou que as medidas também devem afetar a economia na zona do euro, mas que a união do bloco deve apoiar suas economias e cidadãos nesse momento "de grande desafio".



"O Eurogrupo e a zona do euro estão unidos através de nossas instituições, à medida de respondemos a essa grande tarefa". Semelhante ao que fez o presidente Joe Biden na quinta-feira, Dombrovskis disse que a Rússia está se tornando um "Estado pária" e reiterou o apoio à Ucrânia.



Já o presidente do do Eurogrupo, Paschal Donohoe, avaliou que a zona do euro adotou medidas "decisivas" para responsabilizar a Rússia por suas ações recentes. Ele afirmou ainda que as instituições europeias têm a missão de operacionalizar as sanções impostas, uma vez que haverá custos para a própria região.



O ministro da Economia francesa, Bruno Le Maire garantiu que as novas sanções devem penalizar ainda mais Moscou.

Entenda o conflito



O conflito na Ucrânia pela Rússia teve início nesta quinta-feira, 24, após o presidente russo Vladimir Putin autorizar a entrada de tropas militares no país do leste europeu. A invasão culminou em ataques por ar, mar e terra, com diversas cidades bombardeadas, inclusive a capital Kiev, que já deixou mais de 130 mortos e mais de 300 feridos. Essa é a maior operação militar dentro de um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial.



A ofensiva provocou clamor internacional, com reuniões de emergência previstas em vários países, e pronunciamentos de diversos líderes espalhados pelo mundo condenando o ataque russo à Ucrânia. Em razão da invasão, países como Estados Unidos, Reino Unido e o bloco da União Europeia anunciaram sanções econômicas contra a Rússia.



A invasão ocorreu dois dias após o governo russo reconhecer a independência de dois territórios separatistas no leste da Ucrânia - as províncias de Donetsk e Luhansk. Com os ataques, Putin pretende alcançar uma desmilitarização e a eliminação dos "nazistas", segundo o presidente russo.



Outros motivos de Putin pela invasão na Ucrânia se dão pela aproximação do país com o Ocidente, com a possibilidade do país do leste europeu fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar internacional, e da União Europeia, além da ambição de expandir o território russo para aumentar o poder de influência na região.