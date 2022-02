Manifestantes foram às ruas de cidades na Rússia em protesto contra a invasão na Ucrânia - KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 25/02/2022 19:23 | Atualizado 25/02/2022 19:25

Mais de 1.800 manifestantes contra a guerra na Ucrânia foram detidos na Rússia, informou nesta sexta-feira, 25, o alto comissariado da ONU para os Direitos Humanos, que pediu a libertação daqueles que ainda estão presos.



O porta-voz, Ravina Shamdasani, pediu a liberação dos manifestantes e afirmou que estavam apenas exercendo seu direito de liberdade de expressão.

"Deter pessoas que exercem seus direitos de liberdade de expressão ou reunião pacífica constitui uma privação arbitrária de liberdade. Pedimos às autoridades que garantam a libertação imediata de todas as pessoas detidas arbitrariamente por terem exercido seus direitos".



Entenda o conflito



O conflito na Ucrânia pela Rússia teve início nesta quinta-feira, 24, após o presidente russo Vladimir Putin autorizar a entrada de tropas militares no país do leste europeu. A invasão culminou em ataques por ar, mar e terra, com diversas cidades bombardeadas, inclusive a capital Kiev, que já deixou mais de 130 mortos e mais de 300 feridos. Essa é a maior operação militar dentro de um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial.



A ofensiva provocou clamor internacional, com reuniões de emergência previstas em vários países, e pronuncianmentos de diversos líderes espalhos pelo mundo condenando o ataque russo à Ucrânia. Em razão da invasão, países como Estados Unidos, Reino Unido e o bloco da União Europeia anunciaram sanções econômicas contra a Rússia.



A invasão ocorreu dois dias após o governo russo reconhecer a independência de dois territórios separatistas no leste da Ucrânia - as províncias de Donetsk e Luhansk. Com os ataques, Putin pretende alcançar uma desmilitarizaração e a eliminação dos "nazistas" , segundo o presidente russo.



Outros motivos de Putin pela invasão na Ucrânia se dão pela aproximação do país com o Ocidente, com a possibilidade do país do leste europeu fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan),

aliança militar internacional, e da União Europeia, além da ambiação de expandir o território ruso para aumentar o poder de influência na região.

Com informações da AFP*