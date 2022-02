Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova - Reprodução CNN

Publicado 26/02/2022 12:29 | Atualizado 26/02/2022 12:39

Moscou - A Rússia ameaçou na última sexta-feira (25), o que chamou de tentativas do Ocidente de incluir na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a Finlândia e a Suécia, países conhecidos pela neutralidade, e alertou para as "sérias consequências" de uma adesão desses países ao grupo. "É evidente que a entrada de Finlândia e Suécia na Otan, que é um bloco militar, teria sérias consequências político-militares, que necessitariam de uma resposta do nosso país", afirmou em entrevista coletiva a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova.