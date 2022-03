Serviços de resgate informaram na quinta-feira que os bombardeios haviam deixado 33 mortos - DIMITAR DILKOFF/AFP

Publicado 04/03/2022 17:56

Ucrânia - As autoridades regionais indicaram nesta sexta-feira (4) um novo balanço de 47 mortos durante os bombardeios russos de ontem na cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia.

"De acordo com os relatórios detalhados de instituições médicas, ontem, 3 de março, um bombardeio da aviação russa no território de Chernihiv deixou 47 mortos: 38 homens e nove mulheres. Dezoito pessoas foram resgatadas", indicaram no Facebook as autoridades da região.

Os serviços de resgate informaram na quinta-feira que os bombardeios haviam deixado 33 mortos.

A Ucrânia acusa o exército russo de ter atacado uma área residencial na quinta-feira em Chernihiv, cidade situada ao norte Kiev e perto da fronteira com Belarus.

Nesta quinta-feira, o prefeito da cidade, Viacheslav Chaus, havia notificado nove mortos e quatro feridos pela rede Telegram. Posteriormente, os serviços de socorro informaram que os mortos haviam chegado a 22.

Os serviços de emergência divulgaram imagens da área, nas quais fumaça podia ser vista subindo dos apartamentos destruídos, com escombros espalhados por uma vasta zona e socorristas transportando corpos em macas.

As tropas russas, que conquistaram Kherson, sua primeira grande cidade ucraniana desde o início da invasão, intensificaram os bombardeios contra outros centros urbanos, o que já obrigou mais de um milhão de civis a deixar suas casas.

No nono dia de ofensiva russa, representantes da Ucrânia e da Rússia se reuniram pela segunda vez para negociar um cessar-fogo na fronteira entre Belarus e Polônia e aguardam uma terceira rodada de negociações.