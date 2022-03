Zonas civis na cidade de Dnipro, no centro da Ucrânia, foram alvo de bombardeios russos nesta sexta-feira - AFP PHOTO / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE / HANDOUT

Publicado 11/03/2022 08:37 | Atualizado 11/03/2022 08:46

Kiev - Bombardeios atingiram, nesta sexta-feira (11), zonas civis em Dnipro, uma cidade do centro da Ucrânia até então protegida de ataques - disseram serviços de emergência ucranianos, relatando uma vítima.

No início da manhã, "houve três ataques aéreos na cidade, atingindo uma creche, um conjunto residencial e uma fábrica de sapatos de dois andares, onde um incêndio foi declarado. Uma pessoa morreu", disseram em um comunicado.Na cidade de Lutsk, no noroeste da Ucrânia, também houve bombardeios.O porta-voz do Ministério russo da Defesa, Igor Konashenkov, anunciou que "os aeródromos militares de Lutsk e Ivano-Frankivsk (no oeste da Ucrânia) ficaram fora de serviço"."Explosões do lado do aeroporto. Todo mundo protegido! Não publiquem fotos, endereços, ou dados", alertou o prefeito de Lutsk, Ilhor Polishchuk, no Facebook.